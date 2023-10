Arrestato l’anarchico Luca Dolce: ex compagno di carcere di Cospito, era latitante dal 2021



Catturato a Bordighera, in Liguria, il latitante anarchico triestino Luca Dolce. Il 37enne ora si trova nel carcere di Imperia. L’uomo era ricercato dal 2021 e al momento della cattura aveva con sé documenti falsi. Conosciuto come “Stecco”, in passato era stato detenuto a Ferrara insieme ad Alfredo Cospito.

Continua a leggere



Catturato a Bordighera, in Liguria, il latitante anarchico triestino Luca Dolce. Il 37enne ora si trova nel carcere di Imperia. L’uomo era ricercato dal 2021 e al momento della cattura aveva con sé documenti falsi. Conosciuto come “Stecco”, in passato era stato detenuto a Ferrara insieme ad Alfredo Cospito.

Continua a leggere

Continua a leggere