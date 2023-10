Auto ferma si mette in marcia senza conducente e la investe, donna cade in un burrone e muore



Il dramma oggi in provincia di Catanzaro, in Calabria. La donna, che camminava a piedi, sarebbe stata travolta da una vettura che era parcheggiata in zona, ai bordi di una stradina di campagna in discesa.

