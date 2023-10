Auto si schianta contro un albero a Corleone: morta una donna, grave la figlia



Una donna di 98 anni è morta la notte scorsa dopo che l’auto su cui viaggiava insieme alla figlia 73enne, ora ricoverata in prognosi riservata, si è schiantata contro un’albero sulla statale 118. Sull’episodio indagano i carabinieri per chiarire dinamica e cause del tragico incidente.

