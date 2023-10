Bari, capotreno difende una donna dalle botte del compagno: “Non potevo non intervenire”



Alcuni giorni fa un capotreno di 36 anni, Vito Carrassi, è intervenuto per aiutare una sconosciuta che in pieno giorno a Bari veniva colpita con calci e pugni da un uomo. “Non ci ho pensato su due volte. Ho chiamato il 112 e ho provato a calmarlo”, ha raccontato in un’intervista. Il 36enne ha ricevuto anche i complimenti della premier Giorgia Meloni che su X ha scritto: “Grazie per non esserti voltato dall’altra parte”.

