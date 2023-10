Bimbi coi nonni fuggiti dalla guerra per morire su un bus, il dramma delle vittime ucraine a Mestre



“Cerchiamo i parenti in Ucraina, ma la linea cade per le bombe”, ha rivelato il console ucraino in Italia, raccontando che molti di loro venivano da zone vicino al fronte. Quello degli ucraini è il bilancio delle vittime più pesante, nove morti tra cui una bimba e i suoi nonni.

