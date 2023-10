Bimbo di 6 anni cade dalla mini moto, ricoverato in gravi condizioni a Udine



Un bimbo di 6 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente che si è verificato in una pista da motocross di Aquileia, in provincia di Udine. Il piccolo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Santa Maria della Misericordia.

