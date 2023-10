Bollettino Covid, nell’ultima settimana 27.923 nuovi casi e 196 morti per Coronavirus: i dati



Secondo il bollettino Covid relativo alla settimana 19-25 ottobre in Italia sono stati registrati 27.923 nuovi casi e 196 morti per Coronavirus. Vaia: “Scendono tutti gli indicatori, la nostra attenzione è sempre più protesa in campagne di prevenzione per i fragili e le persone più a rischi”.

