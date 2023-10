Bollettino Covid, nuovi casi in calo: in una settimana 41.620 contagi, ma aumentano i ricoveri. I dati



I numeri Covid in Italia secondo l’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità relativo alla settimana 5-11 ottobre: in calo nuovi casi (ne sono stati 41.620), anche se sono in leggero aumento i ricoveri in area medica e terapia intensiva. 161 i morti. Vaia: “Il trend di questa settimana si conferma in decrescita, ma mai abbassare la guardia”.

