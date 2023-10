Bomba d’acqua su Follonica con strade allagate e sottopassi sommersi, il Comune: “Non uscite”



Le strade, i sottopassi e il lungomare di Follonica sono stati allagati da un violento nubifragio che si è abbattuto nelle ultime ore sul comune toscano. Per tamponare i danni e svuotare le zone dall’acqua sono intervenuti i vigili del fuoco. La Protezione civile ha emesso un codice arancione per temporali forti anche per la giornata di domani, giovedì 19 ottobre.

Continua a leggere



Le strade, i sottopassi e il lungomare di Follonica sono stati allagati da un violento nubifragio che si è abbattuto nelle ultime ore sul comune toscano. Per tamponare i danni e svuotare le zone dall’acqua sono intervenuti i vigili del fuoco. La Protezione civile ha emesso un codice arancione per temporali forti anche per la giornata di domani, giovedì 19 ottobre.

Continua a leggere

Continua a leggere