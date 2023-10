Bus precipitato a Mestre, le carte sullo stato del cavalcavia erano in Procura già da un anno



Parte della documentazione sulle condizioni del cavalcavia di Mestre in cui è avvenuto l’incidente del pullman si trovava già in Procura a Venezia da più di un anno. Non si sa se la Procura, analizzati gli incartamenti, avesse assunto qualche ulteriore iniziativa.

