Cadavere trovato in un parcheggio: indagati sei carabinieri per la morte del 30enne Taissir Sakka



Sei uomini dell’Arma sono stata indagati a vario titolo per lesioni, minacce e morte come conseguenza di altro reato nel caso del 30enne Taissir Sakka, il cui corpo è stato trovato in un parcheggio a Modena domenica 15 ottobre. A sporgere denuncia contro i militari è stato il fratello maggiore di Taissir, Mohamed.

