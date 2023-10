Calunnia al suocero, Veronica Panarello condannata in Appello, aveva detto: “Lui era con me”



La donna, che sta già scontando una pena definitiva a 30 anni di carcere per l’omicidio del figlio, il piccolo Lorys Stival, è stata riconosciuta colpevole di calunnia nei confronti del suocero Andrea Stival per averlo chiamato in causa come corresponsabile dell’omicidio del piccolo.

