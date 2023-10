Cani di razza allevati e venduti in nero nel Riminese: evaso mezzo milione di euro al Fisco



Gli uomini della Guardia di Finanza hanno segnalato all’Agenzia delle Entrate alcune persone che gestivano tre allevamenti abusivi nel Riminese. I proprietari si erano registrati come amatoriali ma in realtà vendevano gli animali senza dichiarare i profitti. Le Fiamme Gialle di Cattolica hanno scoperto ricavi evasi per oltre mezzo milione di euro.

Continua a leggere



Gli uomini della Guardia di Finanza hanno segnalato all’Agenzia delle Entrate alcune persone che gestivano tre allevamenti abusivi nel Riminese. I proprietari si erano registrati come amatoriali ma in realtà vendevano gli animali senza dichiarare i profitti. Le Fiamme Gialle di Cattolica hanno scoperto ricavi evasi per oltre mezzo milione di euro.

Continua a leggere

Continua a leggere