Chi era Gabriele Maffeo, morto in un cassonetto a Biella: “Voleva riprendere in mano la sua vita”



Trentatré anni, l’uomo trovato morto in un cassonetto dei rifiuti a Biella viveva a Occhieppo Inferiore. Un’amica ha detto che aveva un passato legato alla droga ma per il bene della sua famiglia aveva intrapreso un percorso di crescita e di rinascita abbandonando la dipendenza. Fermate 4 persone per omicidio.

