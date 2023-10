Chiede all’amica di posare per il book fotografico universitario, poi la violenta: studente sotto processo



Ha aggredito una compagna di corso dopo averle chiesto di posare per lui come modella per un book fotografico da presentare per un progetto universitario. La ragazza è stata poi immobilizzata e violentata dallo studente in Erasmus residente a Perugia.

Continua a leggere



Ha aggredito una compagna di corso dopo averle chiesto di posare per lui come modella per un book fotografico da presentare per un progetto universitario. La ragazza è stata poi immobilizzata e violentata dallo studente in Erasmus residente a Perugia.

Continua a leggere

Continua a leggere