Chiedeva soldi ai pazienti per le cure: licenziato Vito Lorusso, primario dell’Oncologico di Bari



Il medico dell’istituto oncologico ‘Giovanni Paolo II’ di Bari era stato arrestato lo scorso luglio per concussione e peculato. Secondo le accuse avrebbe chiesto soldi a pazienti per visite, ricoveri e per ‘velocizzare’ alcune pratiche burocratiche. Ora è stato licenziato.

