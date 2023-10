Clima, il più lungo e partecipato blocco stradale della storia ha raggiunto il suo obiettivo



In Olanda dopo un mese di blocco dell’autostrada per l’Aia, oltre 9.000 arresti e la partecipazione di decine di migliaia di persone, il movimento per il clima ha vinto la sua prima battaglia grazie alla disobbedienza civile. Chi ha detto che bloccare le strade non serve?

Continua a leggere



In Olanda dopo un mese di blocco dell’autostrada per l’Aia, oltre 9.000 arresti e la partecipazione di decine di migliaia di persone, il movimento per il clima ha vinto la sua prima battaglia grazie alla disobbedienza civile. Chi ha detto che bloccare le strade non serve?

Continua a leggere

Continua a leggere