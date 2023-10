Come sta Francesco, il neonato abbandonato dalla madre sotto un’auto: “Respira spontaneamente”



I medici che si stanno occupando del neonato abbandonato mercoledì a Osilo, in Sardegna, hanno deciso di chiamarlo Francesco. Il piccolo pesa 2 chili e 615 grammi ed è in buone condizioni di salute. Avviato l’iter per l’affidamento.

Continua a leggere



I medici che si stanno occupando del neonato abbandonato mercoledì a Osilo, in Sardegna, hanno deciso di chiamarlo Francesco. Il piccolo pesa 2 chili e 615 grammi ed è in buone condizioni di salute. Avviato l’iter per l’affidamento.

Continua a leggere

Continua a leggere