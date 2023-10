Concetta Marruocco, il marito resta in carcere: “Avevo segnalato che il braccialetto non funzionava”



Il Gip di Ancona ha convalidato il fermo per Franco Panariello, l’uomo che nella notte tra venerdì e sabato scorso ha ucciso a coltellate la moglie, Concetta Marruocco, infermiera 53enne, a Cerreto d’Esi. Nel corso dell’udienza l’uomo ha dichiarato di non aver manomesso il braccialetto elettronico e che in passato aveva segnalato alcuni malfunzionamenti del dispositivo.

