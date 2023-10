Confermata la condanna all’ergastolo per Benno Neumair: uccise i genitori Peter e Laura Perselli



Confermata la condanna all’ergastolo per il 30enne Benno Neumair che uccise i genitori Laura e Peter. Il giovane, che uccise e occultò i cadaveri dei genitori, non potrà quindi accedere al programma di giustizia riparativa per il quale aveva fatto richiesta. Al programma avrebbe dovuto partecipare insieme alla sorella Madè.

