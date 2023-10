“Cosa ho fatto? Chiedo scusa a tutti”: Valentina Boscaro dopo la condanna per l’omicidio di Mattia Caruso



Dopo la sentenza di condanna a 24 anni in carcere per l’omicidio del fidanzato Mattia Caruso, ucciso nella sua auto il 22 settembre 2022 ad Abano Terme, Valentina Caruso è stata portata in carcere in stato di shock. In lacrime avrebbe chiesto scusa ai presenti. I legali della difesa annunciano il ricorso per riottenere i domiciliari in attesa del terzo grado di giudizio.

