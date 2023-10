Cosa sappiamo del bus precipitato a Mestre: il guardrail sfondato e il salto nel vuoto, poi l’incendio



La dinamica dell’incidente del bus precipitato a Mestre: secondo quanto reso noto finora, il mezzo è caduto da 6-7 metri dopo aver strisciato contro il guardrail per alcuni metri e averlo poi sfondato. Finora sarebbero 21 i morti, di cui due bambini. Il bus elettrico era usato come mezzo a noleggio per portare dei turisti verso un campeggio a Marghera.

