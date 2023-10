Crede che la moglie sia di nuovo incinta: la picchia davanti ai figli piccoli per farla abortire



I fatti a Torricella Sicura, in provincia di Teramo, dove un 32enne straniero è finisce in carcere per i continui maltrattamenti familiari e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie: le imponeva persino gli abiti da indossare.

