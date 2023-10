Crolla tetto di un casolare abbandonato, muore 17enne: l’ipotesi del video social



Mattia Simonetti, 17 anni, è morto in un tragico incidente. I vigili del fuoco hanno estratto il suo corpo dalle macerie di un tetto crollato in un edificio abbandonato a Calcinaia, in provincia di Pisa, dove si trovava con alcuni amici. Il gruppo era nella struttura pericolante forse per girare un video per i social. Indagini in corso.

