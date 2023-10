Dagli USA all’Italia, la nuova vita di Barbara Barto: “Qui i miei soldi valgono di più”



“Ho superato le mie paure e scoperto che la vita in Italia è molto più conveniente ed economica rispetto agli Stati Uniti”: la storia di Barbara Barto, 62enne americana di Forth Worth, Texas, che nel 2021 si è trasferita a Palombaro, in provincia di Chieti, Abruzzo. “L’Italia era in cima alla mia lista dei desideri”.

