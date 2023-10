Delitto di Bolzano, chiesta la conferma dell’ergastolo per Benno Neumair: uccise i genitori Laura e Peter



La Procura della Corte d’Appello di Bolzano ha chiesto la conferma dell’ergastolo per il 30enne Benno Neumair per il duplice omicidio e l’occultamento dei cadaveri della madre Laura e del padre Peter. I due sono stati strangolati il 4 gennaio 2021 e gettati nel fiume Isarco. Il giovane è stato condannato in primo grado lo scorso 19 novembre.

