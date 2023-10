Denuncia marito violento: lui vive nella loro casa, lei e i figli in attesa di una struttura protetta



Una donna di Noventa Vicentina, in provincia di Vicenza, madre di sei figli, ha denunciato alle forze dell’ordine le violenze del marito ed è subito scattata la procedura del Codice Rosso. Per l’uomo è stato emesso un divieto di avvicinamento alla famiglia, ma continua a vivere nell’appartamento che condivideva con la famiglia. La signora e i figlia aspettano invece che si liberi un posto in una struttura protetta.

Continua a leggere



Una donna di Noventa Vicentina, in provincia di Vicenza, madre di sei figli, ha denunciato alle forze dell’ordine le violenze del marito ed è subito scattata la procedura del Codice Rosso. Per l’uomo è stato emesso un divieto di avvicinamento alla famiglia, ma continua a vivere nell’appartamento che condivideva con la famiglia. La signora e i figlia aspettano invece che si liberi un posto in una struttura protetta.

Continua a leggere

Continua a leggere