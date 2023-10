Donna di 48 anni accoltellata in auto a Martina Franca, è gravissima: aggressore in fuga



Una donna di 48 anni è stata accoltellata al collo e al torace al culmine di una lite che si è consumata in una Renault Clio in via Elio Vittorini, nel rione Carmine a Martina Franca (Taranto). Aggressore in fuga.

