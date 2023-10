Donna travolge uno scooter con l’auto e uccide un 59enne: in macchina c’era la sua bimba di pochi mesi



Nella serata di venerdì 20 ottobre un’auto ha travolto in retromarcia uno scooter in via San Maurizio, all’altezza del civico 43. L’impatto tra i due mezzi è stato molto violento e il centauro, il 59enne Roberto Scudeler, è morto sul colpo. Alla guida del mezzo una donna di 33 anni, con lei la sua bimba di pochi mesi.

