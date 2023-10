Emilia travolta è uccisa a 16 anni mentre va a scuola, era fuggita dalla guerra in Ucraina



La ragazzina di 16 anni travolta e uccisa oggi mentre attraversava la strada a Torino, in corso Casale, da un anno era giunta in Italia per sfuggire alla Guerra. “Era come una figlia, un momento terribile” è l’unica cosa che riescono a dire dalla comunità nella quale la minore alloggiava.

