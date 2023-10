Esce per una passeggiata ma sparisce nel nulla: ore di ansia per il 22enne Emiliano Amerini



Il ragazzo di 22 anni è sparito improvvisamente nel nulla dopo essere uscito di casa per fare una passeggiata a Vaiano, in provincia di Prato. Attivato il piano provinciale di emergenza per la ricerca di persone scomparse: ricerce in tutta la zona.

