Escono da una cresima e si schiantano con l’auto contro un muro senza frenare: morta 78enne



Lo schianto in centro a Macerata, la 78enne Francesca Bellabarba guidava un’Opel Agila. Nella macchina oltre al marito anche la cognata, ora ricoverata in gravi condizioni. Ipotesi malore per l’anziana.

