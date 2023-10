Esibizionista non riesce a curarsi, chiede la castrazione chimica: “Per me questa malattia è un ergastolo”



La storia del 64enne di Torino Antonio D.. Da decenni passa tra carcere e comunità a causa del suo problema. “Per me non c’è cura, sono condannato all’ergastolo bianco”, dice. Ma in Italia l’inibizione sessuale è vietata.

