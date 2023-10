Femminicidio di Rivoli, chi erano Annalisa D’Auria e Agostino Annunziata



Si chiamava Annalisa D’Auria, la 32enne uccisa dal marito Agostino Annunziata, 36 anni, a Rivoli, in provincia di Torino. L’uomo l’avrebbe colpita alla gola con un coltello da cucina, poi si è tolto la vita. Entrambi originari della provincia di Salerno, lei lavorava come bidella in un istituto agrario, lui come operaio in una fonderia.

