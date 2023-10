Foggia, 40enne ucciso in strada in un agguato: aveva precedenti per droga



La vittima è Alessandro Ronzullo, noto alle forze dell’ordine e con precedenti penali per droga. L’uomo, residente a San Severo di Puglia, è stato assassinato in via Lucera, alla periferia di San Ferdinando.

