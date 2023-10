Fumettibrutti come Zerocalcare: diserta il Lucca Comics per il patrocinio dell’ambasciata d’Israele



L’annuncio di Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti, con un post su Instagram e Facebook. La decisione motivata dal patrocinio dell’ambasciata israeliana alla rassegna: per la medesima ragione, anche Zerocalcare ha annunciato che non parteciperà alla manifestazione di fumetti lucchese.

