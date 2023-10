Genova in preda al maltempo: strade allagate e vento forte, container vola in strada e blocca tutto



Forti piogge e venti violenti stanno sferzando il capoluogo della Liguria, causando danni e caos per le strade: pezzi di intonaco solo crollati da alcuni edifici mentre un container è letteralmente volato via cadendo in via Bruzzo. Nessun ferito, ma le autorità rimangono in allerta.

