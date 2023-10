Il 91enne rapinato a Firenze in pieno giorno: “Strattonato e picchiato, nessuno si è fermato ad aiutarmi”



Giampaolo Matteuzzi, 91 anni, ex campione italiano di staffetta e dirigente Fiat, sabato 7 ottobre è stato aggredito e rapinato a Firenze, in via Orti Oricellari, vicino alla stazione di Santa Maria Novella. “Ho gridato, ma sono rimasto solo per strada. Un tempo non sarebbe successo, oggi tutto è cambiato”, ha raccontato l’anziano in un’intervista.

