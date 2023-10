Il dramma della solitudine di Flavio: morto a febbraio, sepolto otto mesi dopo



Morto solo in casa, viene sepolto dopo otto mesi grazie all’aiuto del Comune di Spinea, in provincia di Venezia: trova finalmente pace il sessantacinquenne deceduto lo scorso febbraio. La salma fino a questo momento non era mai stata reclamata dai parenti.

