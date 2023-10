Il finto chirurgo Matteo Politi “ha una laurea vera”: archiviate le accuse di falsificazione in Romania



Colpo di scena nella lunga e complessa vicenda di Matteo Politi, il 43enne che si è finto chirurgo estetico per 15 anni, pur avendo solo la licenza media, ma che è riuscito a ingannare cliniche italiane e straniere. Le autorità di Bucarest, che lo avevano condannato per falsificazione, avrebbero ritirato le accuse nei suoi confronti perché il diploma di Medicina conseguito in Kosovo da Politi sarebbe riconosciuto anche in Romania.

Continua a leggere



Colpo di scena nella lunga e complessa vicenda di Matteo Politi, il 43enne che si è finto chirurgo estetico per 15 anni, pur avendo solo la licenza media, ma che è riuscito a ingannare cliniche italiane e straniere. Le autorità di Bucarest, che lo avevano condannato per falsificazione, avrebbero ritirato le accuse nei suoi confronti perché il diploma di Medicina conseguito in Kosovo da Politi sarebbe riconosciuto anche in Romania.

Continua a leggere

Continua a leggere