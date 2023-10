Il fratello di Taissir, morto a Modena: “Picchiati in caserma, poi non so cos’è successo: chi sa parli”



“Non lo so se è stato ucciso, non accuso nessuno e non ce l’ho con nessuno, voglio solo capire cosa gli è successo”. Mohamed Sakka a Fanpage.it dopo la morte del fratello Taissir: la sera prima del ritrovamento del corpo erano stati identificati dai carabinieri.

