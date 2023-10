Il mistero della morte di Alessio Vinci a Parigi: il viaggio segreto e il messaggio lasciato sul pc



Alessio Vinci, uno studente ligure è stato trovato morto in un cantiere a Parigi nel gennaio 2019. Per le autorità francesi si trattò di suicidio, ma c’è chi non è ancora convinto e continua a tentare di interpretare il messaggio cifrato lasciato dal ragazzo prima di morire.

Continua a leggere



Alessio Vinci, uno studente ligure è stato trovato morto in un cantiere a Parigi nel gennaio 2019. Per le autorità francesi si trattò di suicidio, ma c’è chi non è ancora convinto e continua a tentare di interpretare il messaggio cifrato lasciato dal ragazzo prima di morire.

Continua a leggere

Continua a leggere