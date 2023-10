Il prof di Bari colpito con pistola giocattolo in classe: “Lavori socialmente utili per i colpevoli”



Pasquale Pellicani, il professore di Bari che è stato colpito con una pistola giocattolo da uno studente in classe all’ISS Romanazzi, ha chiesto per i colpevoli l’espulsione: “Non li denuncio. Andrebbe bene anche la sospensione con i lavori socialmente utili”. Oggi il consiglio di classe straordinario per decidere il da farsi.

Continua a leggere



Pasquale Pellicani, il professore di Bari che è stato colpito con una pistola giocattolo da uno studente in classe all’ISS Romanazzi, ha chiesto per i colpevoli l’espulsione: “Non li denuncio. Andrebbe bene anche la sospensione con i lavori socialmente utili”. Oggi il consiglio di classe straordinario per decidere il da farsi.

Continua a leggere

Continua a leggere