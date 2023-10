In strada neonato con il cordone ombelicale ancora attaccato, bimbo salvato in Sardegna



La terribile scoperta oggi in Sardegna a Osilo, in provincia di Sassari. A scoprire il neonato sarebbe stato un passante che, allertato dai vagiti del bimbo, ha chiamato i soccorsi. Poco dopo rintracciata la madre. Si indaga per ricostruire l’esatta dinamica di cosa sia accaduto.

