Infortunio sul lavoro in Salento, 54enne resta schiacciato dal motocoltivatore nei campi e muore



Un uomo di 54 anni è rimasto schiacciato dal motocoltivatore mentre lavorava in un appezzamento di terreno di famiglia. Nonostante i soccorsi tempestivi di vigili del fuoco, 118 e carabinieri, per l’uomo non vi è stato nulla da fare.

