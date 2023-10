Inquinamento, smog oltre i limiti in 58 città italiane: l’elenco



Secondo uno studio recente, il 73% degli italiani vive nelle 58 città dove la concentrazione di polveri sottili ha superato i limiti dell’Oms nei primi mesi del 2023. I picchi maggiori sono stati registrati al Nord, al Sud tra le più in pericolo troviamo Napoli e Casera. Negli ultimi cinque anni in Italia le morti per inquinamento sono aumentate del +5,4%.

