Investito e preso a martellate in strada, la vittima racconta: “Era una furia cieca, non riuscivo a fermarlo”



Il 46enne Matteo Bastianelli è stato investito e colpito 14 volte con un martello da un uomo a cui ha solo fatto segno di rallentare. È successo lunedì 16 ottobre a Fermignano, in provincia di Pesaro Urbino, intorno alle 6.45. “Non so come faccio a essere ancora vivo”, ha detto l’uomo in un’intervista.

Continua a leggere



Il 46enne Matteo Bastianelli è stato investito e colpito 14 volte con un martello da un uomo a cui ha solo fatto segno di rallentare. È successo lunedì 16 ottobre a Fermignano, in provincia di Pesaro Urbino, intorno alle 6.45. “Non so come faccio a essere ancora vivo”, ha detto l’uomo in un’intervista.

Continua a leggere

Continua a leggere