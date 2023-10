Investito e ucciso in un cantiere sull’A12: al lavoro a 76 anni perché non bastava la pensione minima



Luigi Bernardini, 76 anni, è morto investito da un’auto. Faceva il guardiano notturno in un cantiere sull’A12 in Liguria. Secondo quanto ricostruito, aveva chiesto di continuare a lavorare perché la pensione minima non era sufficiente a soddisfare le sue necessità economiche.

