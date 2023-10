Investito mentre è in sella alla sua bici, 38enne muore dopo quasi due mesi di agonia



Un uomo di 38 anni è morto a distanza di quasi due mesi dall’incidente in cui era rimasto coinvolto. Alle 22.30 circa del 29 agosto scorso il 38enne di origini indiane era stato investito mentre era in sella alla sua bici. Il grave incidente era avvenuto a Monte San Savino, in provincia di Arezzo.

