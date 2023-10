Kata, torna in carcere il padre Miguel: giudici dispongono aggravamento della misura cautelare



Miguel Angel Romero Chicclo è di nuovo in carcere in esecuzione di un ordine restrittivo disposto dalla corte d’appello di Firenze per gli stessi reati di cui è già accusato. L’uomo era stato liberato nell’estate scorsa proprio in seguito alla scomparsa della figlia Kata.

Continua a leggere



Miguel Angel Romero Chicclo è di nuovo in carcere in esecuzione di un ordine restrittivo disposto dalla corte d’appello di Firenze per gli stessi reati di cui è già accusato. L’uomo era stato liberato nell’estate scorsa proprio in seguito alla scomparsa della figlia Kata.

Continua a leggere

Continua a leggere